"Грузинська мрія" збирає сьогодні акцію у відповідь.

У Тбілісі на акції проти ухвалення "закону про іноагентів" сталася сутичка між поліцейськими та протестувальниками.

Люди вийшли до будівлі парламенту з вимогою скасувати друге читання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" в юридичному комітеті. Багатотисячна колона протестувальників розтяглася по всьому проспекту Руставелі.

"Сьогодні ми пройдемо маршем від площі Республіки в напрямку парламенту. Громадяни встануть навколо парламенту і зімкнуть коло як символ єдності", - цитує заяву організаторів акції Грузія Online.

Тим часом правляча партія "Грузинська мрія" оголосила про акцію у відповідь у понеділок, 29 квітня. На неї мають вийти люди, які підтримують законопроєкт.

Журналісти повідомляють, що сутичка сталася в той момент, коли учасники акції спробували пройти на сцену, яку підготували до мітингу. Люди відібрали в поліцейських частину огорожі.

Протести в Грузії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої весни Тбілісі вже охоплювали протести через ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" в першому слуханні. Проти нього виступила президент Грузії, опозиціонери, а також Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.

У квітні обговорення законопроєкту відновилися. У зв'язку з цим люди вийшли на нові протести, а на одному з парламентських комітетів депутати влаштували бійку.

17 квітня грузинський парламент затвердив законопроєкт у першому читанні. Його підтримали 83 депутати, опозиція голосування бойкотувала.

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