Останнім часом Трамп дедалі частіше контактує в Україною та Європою, намагаючись тиснути на Москву.

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні досягають кульмінації — цього тижня президент Володимир Зеленський публічно звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори, господар Кремля поки маневрує, пише Bloomberg.

Після насичених дипломатичних вихідних Зеленський підтвердив, що 15 травня відвідає Стамбул, де, за ініціативою Путіна, можуть відбутися прямі перемовини між Україною та Росією.

Втім, мирна ініціатива залишається під загрозою — навколо неї чимало невирішених питань і недовіри. Зеленський та європейські лідери вимагають, аби Росія розпочала 30-денне припинення вогню з понеділка, інакше обіцяють нові жорсткі санкції. США, за їх словами, підтримають ці дії, хоча Дональд Трамп досі поводився обережніше у своїх публічних висловлюваннях. Тим часом Путін досі не реагував на ці заклики.

Відео дня

Новий поштовх дипломатії Трамп зробив у четвер, закликавши лідерів домовитися про перемир’я. У неділю він повторно звернувся до Зеленського та Путіна.

"Зустрічайтеся зараз!!!" — написав Трамп у дописі на Truth Social.

Велика Британія також готує новий пакет санкцій проти Росії — міністр закордонних справ Девід Леммі має оголосити їх у понеділок на зустрічі міністрів безпеки з європейських країн, яка вперше відбудеться у Лондоні.

Зрушення у справі України відбуваються паралельно з активізацією американської зовнішньої політики — цього тижня Трамп має відвідати держави Перської затоки. Вашингтон також повідомив про прогрес у переговорах з Китаєм щодо торгівлі, з Іраном щодо ядерної програми, у стримуванні конфлікту в Газі, а також у зниженні напруженості між Індією та Пакистаном.

Обережний Трамп змінює курс

Останнім часом Трамп дедалі активніше координується з європейськими союзниками та українським керівництвом, прагнучи примусити Кремль до завершення війни, яка триває понад три роки. Але його стримані публічні заяви дещо контрастують із позицією європейців, що викликає сумніви щодо рішучості Білого дому запровадити новий раунд санкцій.

У суботу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск прибули до Києва з демонстрацією підтримки Зеленському. Вони фактично поставили Путіну ультиматум: або припинення атак, або з понеділка розпочнеться новий санкційний тиск.

За словами одного з європейських урядовців, знайомого з ситуацією, Трамп приватно погодився з позицією союзників, включно з можливістю додаткових санкцій, якщо цього вимагатимуть обставини.

Утім, навіть у випадку підтримки США, новий раунд санкцій від Євросоюзу буде непростим — необхідна одностайність усіх 27 країн-членів, а Угорщина вже не раз блокувала попередні ініціативи.

Очікується, що переговори в четвер прийматиме Туреччина. Президент Реджеп Тайїп Ердоган, який у неділю спілкувався з Путіним, висловив сподівання, що ці перемовини зможуть привести до довгострокового завершення війни:

"Ми не виключаємо, що під час цих переговорів можна буде домовитися про деякі нові перемир'я", — сказав Путін журналістам у Кремлі, додавши, що Москва готова говорити "без будь-яких попередніх умов" і прагне обговорити "корінні причини конфлікту в Україні та встановити тривалий мир".

Переговори про припинення вогню

Як писав УНІАН, учора 10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

Вас також можуть зацікавити новини: