Солдати розглядають направлення на війну з Україною як рідкісний шанс заробити хороші гроші, вперше побачити чужу країну та отримати привілейоване ставлення на батьківщині.

Північна Корея відправила в Росію тисячі молодих солдатів, які начебто є елітними спецпризначенцями, однак, за оцінками експертів, найімовірніше, вони масово загинуть на війні через відсутність бойового досвіду, незнання місцевості та участі в найжорстокіших боях.

Як пише Independent, колишні військові КНДР зазначають, що ці солдати можуть не усвідомлювати свого сумного майбутнього і з гордістю розглядати "російське турне" як рідкісний шанс заробити хороші гроші, уперше побачити чужу країну і отримати привілейоване ставлення до своїх родин на батьківщині.

"Вони ще занадто молоді й не розуміють, що це означає. Вони просто вважатимуть за честь, що їх обрали серед безлічі північнокорейських солдатів. Але я думаю, що більшість із них навряд чи повернуться додому живими", - каже Лі Вун Гіль, колишній військовослужбовець КНДР, який емігрував до Південної Кореї.

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Як зазначає Ан Чан-Іль, колишній перший лейтенант північнокорейської армії, КНДР, найімовірніше, запропонує цим солдатам різні стимули, що підвищують їхнє соціальне становище, як-от членство в правлячій Трудовій партії та право переїхати в Пхеньян. Навіть члени сімей солдатів, відправлених до Росії, можуть отримати такі пільги, як хороші будинки або вступ до хороших університетів.

"Північнокорейські солдати розглядають поїздку в Росію як можливість, що випадає раз у житті", - каже Ан.

При цьому, хоча великі втрати північнокорейських військ стали б серйозним політичним ударом для правителя країни Кім Чен Ина, проте експерти кажуть, що Кім може розглядати це як спосіб отримати необхідну іноземну валюту і підтримку в галузі безпеки від Росії.

"Кім Чен Ин іде на велику авантюру. Якщо не буде великої кількості жертв, він якоюсь мірою отримає те, що хоче. Але все сильно зміниться, якщо в бою загине багато його солдатів", - каже Ан.

Як зазначають експерти якщо солдати КНДР побачать масову загибель своїх товаришів по службі, то багато з них можуть здатися українським військам і попросити про переселення до Південної Кореї.

"Північна Корея продовжуватиме приховувати відправлення своїх військ від власного народу, тому що населення буде схвильоване, якщо дізнається, що їхніх солдатів відправляють за кордон на забій", - сказав Нам Сун Вук, колишній директор аналітичного центру при шпигунському агентстві Південної Кореї.

Військові КНДР на війні в Україні

Телеканал CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР уже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме. Раніше в Пентагоні заявили, що на схід Росії відправили близько 10 тисяч військових із Північної Кореї. Уже найближчими тижнями вони можуть приєднатися до російських сил неподалік від України.

При цьому, як зазначає The War Zone, участь КНДР у реальній війні дасть її солдатам безцінну практику в сучасних бойових умовах, включно з дронамі, високоточною зброєю та електронною боротьбою. Навички, отримані на українських рівнинах, мають схожість з умовами, які можуть виникнути під час конфлікту на Корейському півострові, що є важливою перевагою для КНДР.

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