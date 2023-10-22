Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що стоїть за ядерними поогрозами Росії.

Попри те, що ходять чутки, що нібито за Путіним дійсно носять ядерну валізку, агресор вже давно перегнув палку зі своїм ядерним шантажем.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Еспресо, зазначивши при цьому, що вплив Путіна набагато менший, ніж він сам вважає.

"За Путіним різні валізки носять, не лише ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий. В України в цьому контексті немає підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана", - зазначив Юсов.

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Експерт нагадав, що ядерні погрози з боку агресора лунають від початку вторгнення РФ в Україну.

"Погрози використання ядерної зброї, ми вже багато разів це чули і нічого нового тут немає. Оскільки Путін давно перегнув палку із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує", - сказав Юсов.

Він також нагадав, що у всьому світі ядерна зроя – це елемент стримування війни, а не навпаки.

"Ядерна зброя по всьому світі - це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від якихось зовнішніх загроз. Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний", - сказав Юсов.

Ядерний шантаж

Росія продовжує лякати світ застосуванням ядерної зброї від початку повномасштабного вторгнення в Україну. "червоною лінією" в РФ називають деокупацію українського Криму.

6 жовтня 2023 року стало відомо, що у Держдумі РФ міркують про скасування заборони на проведення ядерних випробувань. Оскільки Вашингтон і Брюссель "напали" на Росію, вона хоче влаштовувати ядерні вибухи на своїй території.

Британський екс-прем'єр Борис Джонсон розповів, які шанси, що Путін натисне ядерну кнопку. Він вважає, що використання Путіним ядерної зброї стало б катастрофою для Росії.

Експерт нагадав, як Росія отримала ядерну зброю. Експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Їжак заявив, що ядерні погрози з боку Росії стають комічними та безглуздими. Проте ядерний шантаж Кремль застосовуватиме до самого завершення російської війни проти України.

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