Тема війни підійматиметься лише за умови "дуже серйозного [російського] успіху" на фронті, а не продовження "позиційної війни".

Кремлівський диктатор Володимир Путін уникатиме теми війни проти України під час своєї передвиборчої кампанії в 2024 році. Натомість він зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW). Посилаючись на російські ЗМІ, аналітики зазначають, що президентська кампанія має на меті представити Путіна як лідера, який зробив Росію "острівцем спокою".

Зазначається, що рейтинги Путіна зростають після виступів, у яких він критикує Захід, і російська державна пропаганда сприятиме цьому, дедалі частіше публікуючи історії про "труднощі" у західних країнах і нібито нездатність США підтримати Україну та Ізраїль одночасно.

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При цьому, тема війни підійматиметься лише за умови "дуже серйозного [російського] успіху" на фронті, а не продовження "позиційної війни".

"Занепокоєння в Кремлі та Єдиній Росії щодо внутрішньої підтримки війни не є ознакою того, що Єдина Росія чи домінування Путіна в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах", - зазначають в ISW.

Вибори президента РФ - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Reuters повідомило, що Путін залишиться при владі після 2024 року, адже вирішив балотуватися на новий термін. Зазначається, що для Путіна, рейтинг схвалення якого, як показують опитування громадської думки, всередині Росії становить 80%, вибори є формальністю, якщо він балотується.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на президентських виборах з результатом понад 90% голосів. Він додав, що "теоретично їх [вибори] можна навіть не проводити. Бо вже очевидно, що Путіна буде обрано".

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