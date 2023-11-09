Пропагандисти очікували, що між диктатором та дитиною виникне мила розмова, але вийшло навпаки.

Російський диктатор Володимир Путін потрапив в епічний курйоз. Під час однієї з робочих поїздок від нього публічно відсахнулася дитина.

Як транслюють російські пабліки, Путін навідався до однієї з дитячих лікарень. Для диктатора провели екскурсію палатами та організували спілкування з маленькими пацієнтами.

В одній з палат Путін несподівано зіштовхнувся з безпрецедентним "опозиціонером". Дитина, побачивши диктатора, демонстративно сховалася під ковдру, ігноруючи його запитання та спроби поговорити. Мати дитини намагалася змусити йти на контакт, але безрезультатно.

Конфузи Путіна

Підстаркувати російський диктатор нерідко потрапляє у курйозні ситуацію. Часом він перекручує слова та фрази, а інколи дивно поводиться на публіці та стає героєм мемів.

Зокрема, раніше під час саміту країн G20 президент Росії сидів за столом разом з іншими учасниками заходу, але пив з власного посуду.

А під час під час хокейного гала-матчу Нічної хокейної ліги в Сочі президент Росії Володимир Путін впав на лід.

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