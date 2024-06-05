Вчора російські ЗМІ заявили, що Путін почав з'являтися на публіці в бронежилеті.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони заявили, що очільник Кремля Володимир Путін або ж його двійники вже давно почали вдягати бронежилети на публічні заходи.

Про це АрміяInform повідомив речник ГУР капітан Андрій Юсов. "Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує, принаймні, останні 5 років", - заявив він.

Путін в бронежилеті

4 червня російські ЗМІ заявили, що Путін почав з'являтися на публіці в бронежилеті.

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За їх інформацією, спецслужби РФ посилили і до того безпрецедентно високий рівень охорони російського диктатора. Зокрема, на заходах, що відбуваються на відкритому повітрі, зазначило The Moscow Times із посиланням на два російських чиновника, близьких до Кремля. Співрозмовник видання, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, зазначив, що диктатор почав носити бронежилет ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони та Служби безпеки президента.

"Цього року 9 травня під час параду начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті...", – сказав один із російських чиновників.

Офіційно у Путіна відкидають необхідність підвищення заходів безпеки для російського президента.

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