Бронежилет диктатор почав носити ще у 2023 році.

Спецслужби РФ посилили і до того безпрецедентно високий рівень охорони російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, на заходах, що відбуваються на відкритому повітрі.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на два російських чиновника джерела, близькі до Кремля. Співрозмовник видання, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, зазначив, що диктатор почав носити бронежилет ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони та Служби безпеки президента.

"Цього року 9 травня під час параду начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті. І цей запобіжний захід, я вважаю, правильний", – сказав один із російських чиновників.

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Офіційно у Путіна відкидають необхідність підвищення заходів безпеки для російського президента.

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