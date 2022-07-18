Війна може посилити революційні настрої в Росії.

Кандидат юридичних наук, правозахисник Марк Фейгін заявив, що президент РФ Володимир Путін сам відкрив шлях до насильницького повалення.

Про це він повідомив в інтерв'ю НВ.

За словами Фейгіна, варіантів ненасильницької зміни ситуації в Росії немає, "тому що у влади є всі сформовані важелі, щоб взагалі ніяк не дати такому виникнути".

"Але з урахуванням ситуації війни, вступні змінилися, що призвело до інших підходів, оцінок, до іншої сміливості, рішучості. Сам Путін відкрив шлях до насильства. Тепер так можна: зайти на територію іншої держави і вбивати людей. Значить, і до нього можна прийти і вбивати. В таких умовах насильство перестало бути якимось табу", - пояснив експерт.

Фейгін додав, що нинішня ситуація в Росії схожа на Першу світову війну і Жовтневу революцію, що сталася після неї. На його думку, війна може посилити революційні настрої в Росії.

"Головна теза "Війну імперіалістичну - в громадянську" нікуди не поділася. При Романових, починаючи з 1907 року, з першої Державної Думи і до четвертої, був прогресивний політичний блок, були передумови існування певної альтернативи внутрішньополітичному простору. Зараз такого взагалі немає. Зараз все наближається до якогось сталінського стандарту, навіть не до брежнєвського", - зазначив експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, у бункері Путіна настав "передхерсонський синдром".

Вас також можуть зацікавити новини: