Експерт вважає, що Путін втратив контроль над ситуацією і на нього вже не оглядаються.

Російський президент Володимир Путін не хоче програти війну в Україні, але ситуація вже почала працювати проти нього.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін втратив контроль над ситуацією. На нього вже не оглядаються, і це нормально", - сказав публіцист.

Він зауважив, що завжди виникає партія "скажених фашистів - битися до кінця, використовувати ядерну зброю, і людей - обережних циніків, які не надихаються формулою Путіна "вони на кладовища, а ми - до раю", не хочуть вони до раю".

Піонтковський зазначив, що очікував, що сигналом до останньої боротьби "цих павуків у банці буде звільнення Херсона. Я назвав би це "передхерсонським синдромом", що настав зараз у бункері Путіна".

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Піонтковський заявив, що те, що Росія звернулася за військовою допомогою до Ірану в надії купити у них безпілотники для використання на війні проти України, багато що говорить про нинішню плачевну ситуацію у Москві.

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