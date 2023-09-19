Представники РФ та Китаю обговорили подальші дії.

Мміністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його китайський колега Ван І обговорили зміцнення міжнародної співпраці під час зустрічі перед очікуваним візитом президента Росії Володимира Путіна до Пекіна найближчими тижнями.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що обидві країни планують продовжувати скоординовано діяти на Генеральній асамблеї ООН (ГА ООН), яка цього тижня відкрила нову сесію, а також на інших самітах і зустрічах високого рівня.

"Перед обличчям односторонніх дій, гегемонії та конфронтації Китай і Росія повинні ... продовжувати зміцнювати стратегічне співробітництво ... і просувати розвиток глобального управління в напрямку більшої справедливості", - сказав Ван І, згідно з повідомленням МЗС Китаю.

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Як відомо, під час березневого саміту в Москві Сі запросив Путіна взяти участь у форумі, який заплановано на наступний місяць. У Кремлі раніше заявляли, що російський лідер планує відвідати Китай у той час.

Путін готується поїхати в Китай до Сі Цзіньпіна

Як відомо, Путін не залишав Росію після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за скоєння воєнних злочинів в Україні. Bloomberg з посиланням на джерела припустив, що у жовтні він, ймовірно, наважиться на це заради зустрічі з Сі Цзіньпіном.

1 вересня Путін підтвердив візит у Китай на зустріч з Сі Цзіньпіном.

"Він мене називає своїм другом, я із задоволенням називаю його своїм другом, тому що це людина, яка дуже багато робить для розвитку російсько-китайських відносин", - сказав президент РФ.

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