Володимир Путін досі не видав указ про завершення часткової мобілізації, яку він оголосив у вересні 2022 року.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "юридичною особливістю" фразу з відповіді Адміністрації президента на питання про продовження дії указу Володимира Путіна про мобілізацію.

Під час брифінгу з журналістами Пєскова попросили прокоментувати відповідь Адміністрації президента на звернення псковського депутата Артура Гайдука, який просив Путіна видати указ про завершення мобілізації. У документі, надісланому депутату, говорилося, що дія президентського указу про "часткову" мобілізацію триває.

У відповідь Пєсков знову повторив, що потрібно орієнтуватися на слова президента про мобілізацію. На уточнююче запитання, що означає фраза про продовження дії указу з відповіді Адміністрації президента, представник Кремля сказав:

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"Мені потрібно уточнити буде. Думаю, що швидше за все, це така юридична особливість. Не готовий зараз точно вам відповісти. Уточню і тоді проясню ситуацію. Але тут все-таки головне: я ще раз закликаю орієнтуватися на відповідну заяву президента Путіна", - заявив Пєсков.

Мобілізація в РФ - це варто знати

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня наважився оголосити у своїй країні нібито часткову мобілізацію, однак повістки отримували не тільки люди, які перебували в запасі.

Майже мільйон росіян виїхали з країни після указу Путіна про часткову мобілізацію.

За даними ГУР МОУ, в Росії найближчим часом може бути мобілізовано ще 500 тисяч осіб.

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