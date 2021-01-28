Він проведе навчальні операції з підтримання морської безпеки в регіоні.

Есмінець ВМС США USS Porter увійшов сьогодні в Чорне море для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі і тренувань із союзниками та партнерами в регіоні.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що Porter - третій корабель ВМС США, що зайшов у Чорне море за останні дні. Він приєднався до есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook і заправника USNS Laramie.

«Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Три союзники - Болгарія, Румунія і Туреччина - є прибережними державами, а Грузія і Україна - близькими партнерами. У відповідь на незаконну анексію Росією українського Криму і продовження нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність у регіоні і як і раніше твердо відданий забезпеченню безпеки Чорного моря», - заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.

Американські кораблі у Чорному морі

За інформацією посольства США в Україні, есмінець ВМС США USS Porter проведе навчальні операції з підтримання морської безпеки в регіоні.

«Кораблі Anchor і літаки Airplane ВМС США регулярно діють в Чорному морі для підтримки наших союзників і партнерів по НАТО», - наголосили в посольстві.

24 січня в Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook. Він взяв участь у першій щорічній тренувальній місії НАТО.

Крім того, в Чорне море зайшов танкер USNS Laramie для заправки есмінця Donald Cook, що дасть йому змогу упродовж тривалого часу продовжувати службу без необхідності заходу в порт.

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Автор: Тамара Отовська