Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

В акваторії Чорного моря катерна тактична група із залученням морської авіації Військово-морських сил України разом з американськими есмінцем і кораблем забезпечення провели спільні тренування на морі типу PASSEX.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте такожУ Міноборони розкрили деталі підготовки українських військових до служби на американських катерах

Вказується, що метою тренування було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

«Це перші у цьому році тренування типу PASSEX з кораблями Сполучених Штатів Америки. Ми дуже раді працювати з нашими американськими партнерами заради підтримки стабільності у Чорному морі. Тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між екіпажами наших кораблів», - наголосив командир флотилії ВМС ЗСУ капітан 1-го рангу Юрій Федаш.

За його словами, постійна участь сил українського флоту у тренуваннях типу PASSEX сприяє підвищенню взаємної сумісності та опануванню стандартів Північноатлантичного альянсу.

Вказується, що під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника тощо.

«Провівши двостороннє тренування на морі з українським флотом, ми обмінялись досвідом і зміцнили наше партнерство», - зазначив командир ракетного есмінця ВМС США Томас Ралстон.

Американці військові в акваторії Чорного моря: що відомо

Наприкінці січня у Чорне море зайшли ракетний есмінець USS Donald Cook та USS Porter.

Мета їхнього перебування - проведення операцій із забезпечення безпеки на морі й участь у тренуваннях із союзниками та партнерами в регіоні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров