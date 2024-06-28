Як наголосив президент України, утвердження ролі НАТО щодо надання безпекової допомоги і проведення навчань для ЗСУ стане додатковим потужним інструментом.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що в НАТО не чекають появи жодної альтернативи формату "Рамштайн", відомому як Контактна група з питань оборони України за участі 50 країн під егідою США. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар у Києві.

Зокрема, у Зеленського запитали, чого хочуть в НАТО на зміну формату "Рамштайн" і чи прагне цього Україна.

"Ніхто не чекає ніякої альтернативи. Це буде додатковий інструмент. Тобто, "Рамштайн" буде працювати. Це для нас важливо. Більше 50 країн. І там не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу у такому широкому представництві. А інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО і генсек, і про це ми з ним говорили - мені здається, сьогодні про це рано говорити, але, мені здається - це додатковий потужний інструмент", - наголосив Зеленський. Відео дня

Президент зазначив, що цей додатковий інструмент передбачає один механізм, і зокрема, аби "гроші, які виділяються тими чи іншими державами для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну".

"Подивимось, який буде результат, але мені здається, це важливо", - повідомив Зеленський.

Зміна формату Рамштайн - що відомо

Як відомо, у квітні, видання Politico, посилаючись на трьох європейських та одного американського чиновника, повідомило, що країни Заходу розглядають можливість передачі контролю над Контактною групою з питань оборони України, яка відома як формат Рамштайн, до НАТО. Це станеться, якщо на майбутніх президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Як зазначалося, подібна зміна дозволила б державам-членам Альянсу мати більше впливу, якщо Трамп стане президентом та виступатиме проти поставок зброї Україні.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня в Організації Північноатлантичного договору узгодили план з посилення підтримки України. Рішення про початок практичного втілення цього плану має відбутися на саміті лідерів НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Цей план визначає як НАТО відповідатиме за координацію безпекової допомоги і навчання. Відповідна координація під командуванням НАТО відбуватиметься з американської бази у німецькому місті Вісбаден і з логістичних вузлів, розташованих у східній частині Альянсу.

Ще НАТО буде контролювати підготовку військовослужбовців Збройних сил України у навчальних центрах союзників, підтримуватиме Україну шляхом планування та координації пожертвувань, керуватиме транспортуванням та ремонтом технікою, і надаватиме підтримку на довготерміновий розвиток ЗСУ.

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