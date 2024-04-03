Це дозволить державам-членам Альянсу мати більше впливу.

Країни Заходу розглядають можливість передачі контролю над Контактною групою з питань оборони України, яка відома як формат Рамштайн, до НАТО. Це станеться, якщо на майбутніх президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Про це повідомило Politico, посилаючись на трьох європейських та одного американського чиновника. Обговорення поступового переходу формату Рамштайн під контроль НАТО, ймовірно, обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Брюсселі 3−4 квітня. Однак остаточне рішення ухвалюватимуть лише у липні - на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні.

Як зазначається, подібна зміна дозволила б державам-членам Альянсу мати більше впливу, якщо Трамп стане президентом та виступатиме проти поставок зброї Україні.

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"Підпорядкування цього проекту НАТО певним чином ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не впоратися з цим завданням, або ж не впоратися зі своїм власним фінансуванням", — пояснив Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону та НАТО.

Наразі обговорення щодо переходу групи під контроль НАТО проводяться на високому рівні з метою офіційного підтвердження підтримки Києва з боку Європи та Альянсу. У перспективі це зробить формат Рамштайн більш стійким.

Формат "Рамштайн" - останні новини

У Кабміні заявили, що за два останні місяці Україна отримала лише 10% від запланованої міжнародної фінансової допомоги і не отримала заплановану у рамках "Рамштайн" військову допомогу.

Як відомо, у Рамштайн входять понад 50 країн. Вони створили низку програм. Серед них: коаліція повітряних сил, коаліція інтегрованої ППО та ПРО, коаліція артилерії, коаліція бронетанкової техніки та маневреності, коаліція морських спроможностей, ІТ коаліція, коаліція

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