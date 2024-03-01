Фінляндія, яка торік увійшла до складу НАТО, повинна мати "реальний ядерний засіб стримування". Про це заявив новий президент країни Александр Стубб, який сьогодні вступив у повноваження, пише Reuters.
Ще під час своєї передвиборчої кампанії Стубб заявляв, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через Фінляндію – хоча й не зберігати там. Але сьогодні, на своїй першій прес-конференції у статусі президента, Стубб допустив розміщення ядерної зброї на фінській території, якщо парламент країни внесе відповідні зміни до законодавства – наразі воно забороняє розміщувати ядерну зброю на фінській території.
"Я б почав з того, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування. І це те, що ми маємо, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування через наше членство. Перший – це військові, тобто солдати, другий – це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це ядерне стримування, яке йде від США", — сказав Стубб журналістам.
Фінляндія в НАТО
Як писав УНІАН, у квітні 2023 року Фінляндія стала повноправним членом НАТО. Після Другої світової війни країна проголосила про військовий нейтралітет, утримавшись від вступу до НАТО і Варшавського блоку. Після закінчення холодної війни статус кво зберігався, аж доки Росія не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Навесні 2022 року Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.
Після цього Росія почала систематично погрожувати Фінляндії, натякаючи на військову агресію проти неї. Ці погрози озвучував зокрема і сам російський диктатор Володимир Путін.