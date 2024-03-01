Покищо фінське законодавство забороняє розміщувати ядерну зброю на території країни.

Фінляндія, яка торік увійшла до складу НАТО, повинна мати "реальний ядерний засіб стримування". Про це заявив новий президент країни Александр Стубб, який сьогодні вступив у повноваження, пише Reuters.

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Стубб заявляв, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через Фінляндію – хоча й не зберігати там. Але сьогодні, на своїй першій прес-конференції у статусі президента, Стубб допустив розміщення ядерної зброї на фінській території, якщо парламент країни внесе відповідні зміни до законодавства – наразі воно забороняє розміщувати ядерну зброю на фінській території.

"Я б почав з того, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування. І це те, що ми маємо, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування через наше членство. Перший – це військові, тобто солдати, другий – це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це ядерне стримування, яке йде від США", — сказав Стубб журналістам.

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Фінляндія в НАТО

Як писав УНІАН, у квітні 2023 року Фінляндія стала повноправним членом НАТО. Після Другої світової війни країна проголосила про військовий нейтралітет, утримавшись від вступу до НАТО і Варшавського блоку. Після закінчення холодної війни статус кво зберігався, аж доки Росія не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Навесні 2022 року Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.

Після цього Росія почала систематично погрожувати Фінляндії, натякаючи на військову агресію проти неї. Ці погрози озвучував зокрема і сам російський диктатор Володимир Путін.

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