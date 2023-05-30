Польська влада вирішила покарати чиновника, який публічно торкнувся важкої для Києва і Варшави теми.

У Польщі відсторонили від роботи спікера МЗС Лукаша Ясіну, який хотів від президента України Володимира Зеленського вибачень за загибель поляків у ході Волинської трагедії 1943 року. Про це пише видання RMF FM.

Як з'ясували журналісти, речник Міністерства закордонних справ Польщі поки не звільнений, але відправлений у безстрокову відпустку – саме у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію. У середині травня він заявив, що Зеленський має принести полякам вибачення від імені України і в цілому продемонструвати більше каяття.

"В українському посольстві цю заяву назвали "сумною", а Ясіна, за нашою інформацією, не повернеться на посаду прес-секретаря Міністерства", – пише видання.

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Скандал з висловлюванням Ясіни

В інтерв'ю одному з польських видань 19 травня офіційний спікер польського МЗС заявив, що "з української сторони все ще є нерозуміння" того, наскільки важливим є питання Волинської трагедії для поляків. Він зазначив, що українська держава поки не взяла на себе відповідальність за трагедію і офіційно не вибачилася за неї, тому "президент Зеленський повинен взяти на себе більше відповідальності від імені України".

Ця заява викликала різко негативну реакцію з боку українського посла в Польщі Василя Зварича. Він назвав "прикрими" спроби "нав'язати президенту України або Україні" модель поведінки щодо "нашого спільного минулого".

В канцелярії президента Польщі закликали не виносити цю тему в формат публічних заяв в соцмережах, а залишити її для більш серйозного і спокійного формату обговорення.

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