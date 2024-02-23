Відзначається, що президентка Єврокомісії приїде, аби висловити підтримку Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн приїде в Україну на річницю початку повномасштабної війни, повідомляє Politico.

Зазначається, що разом із очільницею Єврокомісії приїде й прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, країна якого зараз головує в Раді ЄС.

"Цей візит відбудеться на тлі військової та економічної боротьби України після дворічної відмітки повномасштабного вторгнення, коли Росія окуповує позиції на полі бою, а Україні заважає нестача боєприпасів із Заходу", – пише видання.

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Підтримка України на тлі річниці повномасштабної війни

1 лютого голови держави і урядів країн-членів Євросоюзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

На думку журналістів Politico, 50 млрд євро – мізер для України. Зазначається, що ЄС покладався на США у підтримці України, але проблеми з виділенням пакету військової допомоги у розмірі $60 млрд посилює побоювання в колах ЄС, що блоку доведеться взяти на себе більшу частину витратКиєва.

На тлі вагань Білого дому, Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер прибув до України з візитом на чолі сенатської делегації. Зазначається, що метою візиту стало "дізнатися про життєво необхідне озброєння для України, і щоб захистити нашу демократію і національну безпеку".

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