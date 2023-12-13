У їхній спільній заяві йдеться, що вони продовжуватимуть надавати вагому військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні як індивідуально, так і колективно.

Країни Північної Європи з початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні допомогу на близько 11 мільярдів євро.

Були поставлені системи протиповітряної оборони, артилерійські системи і боєприпаси, основні бойові танки Leopard, бойові броньовані машини, засоби польової медичної допомоги та обладнання для розмінування.

У їх спільній заяві говориться, що вони будуть продовжувати надавати вагому військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні як індивідуально, так і колективно, а також в рамках міжнародних форматів і платформ.

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Країни Північної Європи підтримують позицію інших країн про те, що Росія повинна припинити агресію і негайно і беззастережно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Країни Північної Європи також погоджуються почати двосторонні переговори з Україною про зобов'язання з безпеки, які будуть формалізовані в тісній координації з союзниками і партнерами країн "Групи семи".

"Країни Північної Європи забезпечують довгострокову підтримку України. Ми об'єднані в зміцненні стійкості України та її здатності захищати себе і залишаємося готові підтримувати Україну сьогодні, завтра і протягом наступних років", - йдеться в заяві.

Свіжі пакети допомоги від країн Північної Європи - деталі

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її уряд готує військову допомогу для України на майже 1 млрд євро. При цьому, данський прем'єр зазначила, що завтра, 14 грудня, її уряд презентує в парламенті новий військовий пакет.

Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року.

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