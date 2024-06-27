SpaceX активно співпрацює з військовими США, щоб зупинити незаконне використання РФ терміналів супутникового зв’язку в Україні.

Пентагон високо оцінює зусилля компанії SpaceX, спрямовані на стримування російського використання Starlink. Про це пише Bloomberg із посиланням на заступницю голови американського оборонного відомства Аманду Дорі.

За її словами, SpaceX активно співпрацює з американськими військовими, щоб зупинити незаконне використання Росією терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Як зазначила Дорі, приблизно один із сотні терміналів Starlink в Україні "був нелегітимним", а обслуговування було скорочено до "кількох сотень несхвалених терміналів".

Відео дня

"SpaceX допомагає стримувати російські військові використання терміналів, які стали важливими інструментами зв’язку як для військових операцій в Україні, так і проти цивільного населення", - йдеться у матеріалі.

Заступниця міністра оборони США також зазначила, що російські війська "пристосуються і будуть наполегливо намагатися отримати їхній незаконний доступ".

"SpaceX укладає контракт на 40,5 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні до 30 листопада, щоб надавати послуги Starlink, але це "лише невелика частка десятків тисяч терміналів, подарованих іншими країнами, і тих, які придбали громадяни України через законні канали". – уточнила Дорі.

Starlink для України - останні новини

Нещодавно Пентагон продовжив контракт із Маском на Starlink для України. США продовжили угоду з компанією SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів.

Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.

Вас також можуть зацікавити новини: