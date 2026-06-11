Росія будує нову військову базу біля кордону з Фінляндією, - ЗМІ

Експерти вважають, що база може розмістити до 6 тисяч військових, але реальне розгортання займе роки.

Росія розпочала будівництво великої нової військової бази поблизу східного кордону Фінляндії – це перший повністю новий гарнізон такого масштабу з радянських часів. Об’єкт зводять у селі Нова Вілга під Петрозаводськом у Республіці Карелія.

Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на військового експерта, колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклунда та аналіз супутникових знімків.

За даними супутникового моніторингу, підготовчі роботи почалися ще в листопаді 2025 року з вирубки лісу. Земляні роботи стартували взимку, а вже навесні 2026-го почалося активне будівництво.

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Наразі на території майбутнього військового містечка зводять близько десяти великих казарм. Також уже чітко простежуються плац, будівля штабу та інші елементи інфраструктури.

Масштаб – до 6 тисяч військових

За оцінками Марко Еклунда, казарми мають типову для російської армії конструкцію – 3–4 поверхи, розміром приблизно 65 на 24 метри. Це дозволяє розмістити значну кількість особового складу.

Експерт припускає, що база може вмістити від 4 до 6 тисяч військовослужбовців. Йдеться про потенційне формування мотострілецької бригади або навіть частин нової дивізії, які Росія паралельно створює в регіоні Карелії.

Москва підтверджує проєкт

Російська влада фактично підтвердила будівництво наприкінці травня 2026 року. Тоді майданчик відвідав заступник міністра оборони РФ Павло Фрадков.

За планами Міноборони Росії, на території бази мають звести понад 50 об’єктів, включно з казармами, житлом для військових родин та спортивною інфраструктурою.

Фахівці вважають, що нарощування російської військової інфраструктури поблизу кордонів НАТО потенційно посилює загрозу для Фінляндії. Водночас експерти наголошують: це довгостроковий процес, а не негайна військова небезпека.

"Загроза формується з наміру та можливостей. Можливості значно зростуть, коли війська будуть створені, але це не станеться відразу", – зазначає Марко Еклунд.

Він підкреслює, що для повноцінного функціонування підрозділів потрібні роки – від будівництва інфраструктури до навчання особового складу.

Фінляндія та загроза з Росії

Як повідомляв УНІАН, передові сухопутні сили НАТО (FLF) у Фінляндії, серед яких новітня багатонаціональна бойова група Альянсу під керівництвом Швеції як країни-координатора, розпочали операції у Фінляндії та Швеції, аби підтримати оборону північно-східного флангу альянсу.

Створення FLF Finland передбачає переведення шведської бойової групи, яка базується в Бодені (Швеція), а також багатонаціонального штабного елементу в Рованіємі (Фінляндія) під командування SACEUR та НАТО.

The Times повідомляла, що Росія програє війну з НАТО за 10 днів, але за однієї умови. За словами аналітиків, масове використання сучасних дронів зі штучним інтелектом може кардинально змінити перебіг війни на користь НАТО.

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