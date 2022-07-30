З'являється все більше ознак того, що Кремль готує підґрунтя для спроби анексії територій на сході і півдні України.

Більше не має бути жодних сумнівів у тому, що Росія має намір демонтувати Україну та "повністю знищити її з карти світу".

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Sky News.

За її словами, з'являється все більше ознак того, що Кремль готує підґрунтя для спроби анексії всіх територій Донецької та Луганської областей, а також Херсонської та Запорізької областей шляхом проведення фіктивних референдумів або указом про приєднання до Росії.

Томас-Грінфілд додала, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".

Ці коментарі прозвучали після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що "безперервне накачування" України зброєю США і НАТО лише "продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати".

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це була перша їхня розмова з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами держсекретаря, Лавров заявив, що зміна демократично обраного уряду України входить в російські плани. Він пригрозив санкціями у разі спроби реалізувати цей план.

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