Високий представник ЄС зазначив, що не треба забувати, що війна продовжується, і тому продовольча криза та геополітичні наслідки не повинні заважати й надалі підтримувати Україну.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що треба підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, бо президент Російської Федерації Володимир Путін хоче її зруйнувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Високий представник ЄС зазначив, що не треба забувати, що війна продовжується, і тому продовольча криза та геополітичні наслідки не повинні заважати й надалі підтримувати Україну.

"Це неприємна реальність. Війна триває і неодмінно буде продовжувати забирати багато життів щодня через систематичні бомбардування російською армією будь-яких об'єктів - цивільних і військових - в Україні. Схоже, що Путін хоче зруйнувати Україну фізично. Хоче зруйнувати її інфраструктуру, її міста для того, аби знищити здорову ідею української нації", - наголосив Боррель.

"Саме тому ми продовжимо підтримувати Україну. Ми розглянули з міністрами ситуацію щодо нашої військової підтримки - фінансування через Європейський фонд миру, і зусилля, які роблять усі країни-члени для продовження підтримки України стільки, скільки це буде необхідно", - заявив Боррель

Він сказав, що одночасно з наданням підтримки Україні в ЄС підтримують припинення вогню, аби дозволити експорт українського продовольства.

"Якщо ви затримуєте продовольство, яке людям необхідне для харчування, тоді ви використовуєте голод як частину війни", - заявив Боррель.

Він сказав, що світ стикається з дуже драматичною ситуацією через наслідки війни і російське ставлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Боррель наголосив, що блокада Росією експорту українського зерна – це воєнний злочин.

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