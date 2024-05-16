Дві автократії підтримують загарбницькі плани одне одного.

Візит Володимира Путіна до Китаю подається обома країнами як координація мирних зусиль, хоча насправді Пекін і Москва готуються протистояти Заходу. Про це пише британське видання The Telegraph, аналізуючи перші заяви Путіна і Сі Цзіньпіня.

"У коментарях на камери перед закритими переговорами два лідери говорили про глобальну стабільність і вирішення конфліктів, таких як війна в Україні. Але коли вони сіли за стіл для переговорів у четвер вранці, стало зрозуміло, що там не все про мир", – йдеться у публікації.

Видання акцентує, що до Пекіна Путін привіз зокрема свого нового міністра оборони Андрія Бєлоусова. Але й переведений в Раду безпеки РФ його попередник Сергій Шойгу теж є у складі делегації. Разом із керівниками "Росатому" і "Роскомосу".

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"Візит Путіна до Китаю підкреслює стрімке розширення військової співпраці між двома союзниками, що викликало занепокоєння західних столиць. Він і пан Сі не приховували своєї готовності співпрацювати разом у "безмежному" партнерстві, щоб змінити світовий порядок під керівництвом США", – пише The Telegraph.

Видання нагадує, що Пекін відмовився засудити російську агресію проти України і натомість підживлює російський ВПК необхідною сировиною та компонентами подвійного призначення. Тим часом Росія постійно наголошує на підтримці Пекіна в питаннях, пов’язаних з Тайванем, куди Китай погрожував вторгнутися.

На початку травня розвідка США попередила оборонний комітет Сенату щодо спільних військових навчань Китаю та Росії в Східно-Китайському морі поблизу Тайваню. Авріл Хейнс, директор національної розвідки, сказала американським сенаторам: "Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б [Росія] цього не робила".

Напередодні свого візиту Путін сказав китайському інформаційному агентству "Сіньхуа", що зустріч сприятиме спільним зусиллям щодо зміцнення "територіальної цілісності та безпеки наших країн" у рамках "стратегічного партнерства координації для нової ери".

"Щодо повного масштабу того, що це означає для військової та геополітичної співпраці, два автократичних лідери, ймовірно, змусять Захід здогадуватися", – пише The Telegraph.

Візит Путіна в Китай: останні новини

Як писав УНІАН, бум торгівлі між Росією та Китаєм в останні два роки більше служив інтересам Пекіна, ніж Москви, яка відчуває себе усе більш залежною від партнера. Разом з тим, Кремль готовий поглибити залежність, про що свідчить порядок денний візиту Путіна в Китай. Ключовим пунктом в ньому є спроба змусити китайців схвалити запропонований новий газопровід із Сибіру до Китаю, оскільки Росія втратила свій ринок газу в Європі.

Разом з тим для Китаю глибокі відносини з Росією – це не тільки можливість купувати задешево нафту країни-ізгоя. Китай розглядає Росію як корисного партнера в досягненні спільної мети – підірвати міць США і ускладнити прагнення Вашингтона утримати глобальну першість.

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