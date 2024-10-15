Повідомляється, що в червні ймовірному кіберзлочинному угрупованню вдалося зламати щонайменше 50 українських військових пристроїв.

Користувачі Microsoft щодня стикаються з більш ніж 600 мільйонами кібератак, почасти через зростаючу тенденцію співпраці кіберзлочинних угруповань із державами, згідно з новим звітом компанії.

У звіті Digital Defense цього року Microsoft заявила, що такі країни, як Росія, Іран і Північна Корея, змінили свої методи роботи за останній рік, зокрема почали експериментувати з ШІ, пише Sky News.

"Ми повинні знайти спосіб зупинити хвилю цієї шкідливої кіберактивності. Це включає в себе продовження зміцнення наших цифрових доменів для захисту наших мереж, даних і людей на всіх рівнях", - сказав Том Берт, віце-президент компанії з безпеки та довіри клієнтів.

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Зазначається, що Росія, мабуть, "передала на аутсорсинг" частину свого кібершпіонажу злочинним угрупованням, особливо щодо шпигунства в Україні. Повідомляється, що в червні ймовірному кіберзлочинному угрупованню вдалося зламати щонайменше 50 українських військових пристроїв.

У Північній Кореї було розроблено нову технологію здирництва під назвою FakePenny, яку, за словами Microsoft, країна використовувала проти оборонних і аерокосмічних організацій.

Іран "приділяв велику увагу Ізраїлю" і звинувачується у зломі ізраїльських сайтів знайомств. Кіберзлочинці, які працюють на країну, нібито пропонували видалити певних користувачів зі своїх зламаних баз даних за певну плату.

Використання штучного інтелекту в кібератаках також зросло за останній рік, до того ж злочинці, пов'язані з Росією і Китаєм, використовували контент, створений ШІ, щоб спробувати обдурити користувачів. Берт зазначив:

"Поки що ми не помітили, щоб цей контент був ефективним у переманюванні аудиторії".

Кібератаки у світі - деталі

Національна розвідувальна служба Німеччини заявила, що кібергрупа, яка належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки (ГРУ), здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС.

Зокрема німецька розвідка повідомила, що виносить попередження проти групи, відомої як UNC2589, разом із ФБР, американським агентством кібербезпеки CISA, АНБ (Агентством національної безпеки) та іншими міжнародними партнерами.

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