Підготовка іранських льотчиків на нових машинах вже йде, з'ясували журналісти.

Росія надасть Ірану 24 винищувача Су-35, це відбудеться незабаром.

Мова йде про винищувачі, спочатку призначені для Єгипту, про це повідомив 12-й канал ізраїльського телебачення з посиланням на західні розвідки, які стежать за військовим співробітництвом Москви і Тегерана, пише Israelinfo.

За його даними, американці умовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни шукали інших покупців літаків. Після того, як Іран став постачальником дронів для російської армії, питання було вирішено.

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Західні розвіди дізналися, що підготовка іранських льотчиків на нових машинах вже активно триває.

Зазначається, що раніше Ізраїль попередив Росію, що посилення військового співробітництва з Іраном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні, від чого Ізраїль утримувався. Місяць тому про це заявив, виступаючи на конференції в Бахрейні, глава Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата. Тоді, за інформацією 11-го каналу ІТБ, йшлося про постачання іранських балістичних ракет Росії.

Нещодавно глава Моссада Давид Барнеа попередив про намір Ірану розширити поставки озброєнь Росії.

Місяцем раніше ЦРУ повідомило, що Росія допомагатиме Ірану вибудовувати сучасну армію, що створить великі проблеми для США і їх союзників в регіоні.

Співпраця Росії з Іраном - це точно треба знати

Як повідомляв УНІАН, влітку стало відомо, що Іран продав Росії свої дрони-камікадзе. Застосування їх Росією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.

Пізніше стало відомо, що Іран планує відправити РФ нову партію дронів, а також балістичні ракети класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

24 грудня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ вже запустила по нашій державі 540 з 1700 отриманих іранських дронів-камікадзе Shahed. За його даними, Іран ще не передав Росії свої балістичні ракети.

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