Іран також домагається угоди щодо обміну газом з Росією.

Росія почала обмінюватися нафтопродуктами з Іраном, що є останньою ознакою поглиблення зв'язків між двома країнами, які перебувають під санкціями. Приводом для зближення між країнами стала війна РФ проти України.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє видання, після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Іран та РФ прагнули значно поглибити своє економічне та військове партнерство. Зближення країн почалося на тлі західних санкцій. При цьому Іран зіткнувся з додатковими обмеженнями через постачання озброєння, яке Кремль застосовує проти України.

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Зазначається, що Іран також домагається угоди щодо обміну газом з Росією. Згідно з цією угодою Тегеран буде імпортувати російський газ через країну-посередника для збільшення експорту з Ірану, а також інвестицій в проект СПГ і застопореного трубопроводу в Пакистан.

Видання додало, що Іран і Росія підписали нафтові і газові контракти на суму 6,5 млрд доларів. Підписання договорів відбулося в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між країнами, який передбачає додаткові угоди на суму до 40 млрд доларів.

Співпраця Ірану і РФ

Іран постачає Росії дрони-камікадзе, які РФ використовує для атак по територіїУкраїни. Зазначається, що в Ірані також розглядають можливість передачі Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, зокрема, ударних дронів і балістичних ракет.

Крім того, в магазинах тимчасово окупованого російськими військами Херсона продають товари з Ірану. Повідомляється, що такі товари стоять на полицях багатьох магазинів міста, поруч з продуктовими товарами з "ЛНР" і Російської Федерації.

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