Їх помічають поряд з товарами з "ЛНР" та Російської Федерації.

У магазинах тимчасово окупованого російськими військами Херсона продають товари з Ірану.

Про це повідомляється на створеному Силами спеціальних операцій України сайті "Спротив".

Повідомляється, що такі товари стоять на поличках багатьох магазинів міста - поряд із продуктовими товарами з "ЛНР" та Російської Федерації.

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"Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції. Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території РФ або більше не імпортуються до неї", - відзначають у Центрі спротиву.

Відзначається, що на тимчасово окупованих територіях українці здебільшого уникають продуктових товарів з прапором РФ та іранськими символами на пакунку.

Що відбувається у Херсоні

Як відомо, Херсон перебуває у російській окупації з 1 березня.

Після початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні, російські загарбники почали вивозити з області матеріальні цінності.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що російська армія готується до імітації оборонних дій, оскільки не збирається тримати оборону Херсона "до останнього солдата".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни влаштували інформаційну операцію про нібито "втечу" з міста, однак поки не мають наміру залишати Херсон.

У Генштабі повідомляють, що війська РФ проводять заходи зі зміцнення оборони Херсона.

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