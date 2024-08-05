Мета поїздки - зміцнення двосторонніх відносин у галузі економіки та безпеки.

На тлі масштабної ескалації на Близькому Сході колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану. Як повідомляє Bild, секретар Ради безпеки РФ, екс-міністр оборони країни Сергій Шойгу прибув до Ірану з офіційним візитом сьогодні, 5 серпня.

ЗМІ повідомляють, що мета поїздки — зміцнення двосторонніх відносин у галузі економіки та безпеки.

"За інформацією російських ЗМІ, Шойгу зустрінеться з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром Ахмадіаном та начальником штабу армії Мохаммадом Багері. Іранське агентство Tasnim підтверджує, що Шойгу прибув до Тегерану для обговорення "поточних регіональних та міжнародних питань", - пише видання. Відео дня

У той же час, влада США вважає, що атака Ірану на Ізраїль може початися вже сьогодні. Зокрема, новинне видання Axios зазначає, що держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив міністрів закордонних справ країн G7 про можливий напад Ірану на Ізраїль "найближчими 24-48 годинами". При цьому у доповіді наголошується, що у Білому домі "не знають точних термінів нападу".

Адміністрація президента Джо Байдена раніше запевнила Ізраїль, що він може твердо розраховувати на підтримку американських військових у разі атаки у відповідь з боку Ірану. Учора, 4 серпня, міністр оборони США Ллойд Остін говорив телефоном зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом - міністри обговорили, зокрема, розгортання американських військ на Близькому Сході.

Ситуація на Близькоу Сході - останні новини

Нагадаємо, нещодавно у Тегерані було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Його син Абдула Салам заявив, що його батько "прагнув єдності всіх палестинських угруповань", і після того, як пережив чотири замахи.

В Ірані звинуватили у смерті Ханії Ізраїль. Там висловили побоювання щодо ширшої регіональної ескалації, особливо тому, що це сталося лише за кілька годин після того, як Ізраїль заявив, що ліквідував головного командира Хезболли Фуада Шукра під час авіаудару по столиці Лівану Бейруту.

Також УНІАН повідомляв, що Ізраїль повідомив про ліквідацію міністра економіки ХАМАС Абеда Аль-Зері. За даними Армії оборони Ізраїлю, терорист перешкоджав доставці гуманітарної допомоги мирним мешканцям Гази.

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