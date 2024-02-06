Січень став місяцем вибухів для низки нафтових НПЗ Росії, це відчулося зниженням обсягів переробки.

В останній тиждень січня темпи нафтопереробки на території Росії впали до найнижчого рівня за два місяці через "проблеми" на заводі ПАТ "Новатек" та НПЗ ПАТ "Роснафта".

Про це повідомляє Bloomberg. З 25 по 31 січня Росія переробляла 5,41 млн. барелів на день, що за розрахунками Bloomberg на 135 000 барелів нижче за середній показник за більшу частину грудня. Середні показники переробки за січень склали 5,48 млн барелів на добу, що також нижче грудневих позначок.

Спад нафтопереробки пов’язують з тим, що одразу два великі НПЗ - завод ПАТ "Новатек" на узбережжі Балтійського моря та НПЗ ПАТ "Роснафта" у Туапсе - повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня. Це сталось після атак українських дронів, які відбулися 21 та 25 січня.

Відео дня

В сукупності у грудні на ці два об'єкти припадало майже 5% середньодобової переробки нафти у РФ. Падіння частково компенсували зростанням активності на інших нафтопереробних заводах.

Як атакували російські НПЗ

Як розповіли джерела УНІАН, в Усть-Лузі відпрацювали дрони Служби безпеки України. Точні удари спричинили пожежу, через що росіяни були змушені евакуювати співробітників.

Щодо атаки на Туапсе, то там дрони СБУ пошкодили установку первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумну та атмосферну колони. Вибухи спричинили масштабну пожежу на підприємстві.

Вас також можуть зацікавити новини: