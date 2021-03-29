З початку 2021 року в цій лікарні померли вже двоє медиків.

В Омську помер лікар Рустам Агішев, який очолював відділення травматології та ортопедії в лікарні швидкої медичної допомоги №1, куди відразу після отруєння був доставлений російський опозиційний політик Олексій Навальний.

Читайте такожЗа загадкових обставин помер заступник головного лікаря лікарні, куди доставили Навального після отруєння "Новачком"З початку 2021 року в цій лікарні померли вже двоє медиків.

Як повідомляється на сайті медзакладу, Агішева не стало 26 березня, йому було 63 роки. У грудні минулого року він нібито переніс інсульт і не зміг після нього відновитися.

Травматологом Агішев пропрацював 39 років, 30 з них – у лікарні невідкладної допомоги. Профільне відділення він очолив у 2001 році. Крім того, померлий медик був заслуженим лікарем Росії.

Як пише видання "Тайга. Інфо", в лютому 2021 року в Омській ЛШМД №1 також помер заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації Сергій Максимішин. Йому було 56 років.

Під керівництвом Максимішина створювалися методики з лікування пацієнтів з гострими порушеннями мозкового обігу, що знаходяться в критичному стані. Все, що відомо про причину смерті лікаря – це те, що помер він не від коронавірусу.

Отруєння Олексія Навального

20 серпня 2020 року в Омську (РФ) екстрено сів літак, на борту якого перебував Олексій Навальний. Йому стало зле через отруєння. В результаті опозиціонер впав у кому.

Головний лікар лікарні в Омську заявив, що Навальний нетранспортабельний, оскільки його стан нестабільний. Через це політика протягом декількох днів не могли відправити на лікування до Німеччини.

У підсумку Навального все ж відправили в клініку "Шаріте". У середині вересня 2020 року його виписали звідти. Після чого він повернувся назад в РФ.

Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика і на його речах.

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Автор: Ірина Погоріла