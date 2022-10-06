Нові методи дозволяють Росії поширювати пропагандистські відео, приховуючи їх джерела.

Російські пропагандисти придумали новий спосіб поширення дезінформації про вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться в доповіді дослідників з американської розвідувальної фірми Nisos, що відстежує дезінформацію та інші кіберзагрози, повідомляє АР.

Новий спосіб передбачає використання цифрових прийомів, завдяки яким пропагандистські відео можуть обходити обмеження, що накладаються урядами різних старн і технологічними компаніями.

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Акаунти, пов'язані з підконтрольними державі російськими ЗМІ, використовували новий метод для поширення десятків відео на 18 різних мовах, не залишаючи ніяких посилань на джерело.

Ці відео просувають кремлівську пропаганду, згідно з якою в жертвах серед цивільного населення винна Україна, а жителі областей, які намагалася анексувати РФ, вітали своїх окупантів.

Англомовні версії російських пропагандистських відео поширюються в Твіттері і на менш відомих платформах, популярних серед американських консерваторів, включаючи Gab і Truth Social, створених колишнім президентом США Дональдом Трампом, що дає Росії прямий канал зв'язку з мільйонами людей.

Нові методи, розкриті аналітиками Nisos, включають завантаження пропагандистських відео в Telegram - слабо модеровану платформу, популярну в Східній Європі, яку також використовують багато консерваторів у США.

У деяких випадках з відеороликів видалялися водяні знаки, що вказують на те, що ці відео належать RT, щоб замаскувати їх джерело.

Після публікації в Telegram ці відео завантажувалися і репостилися на інших платформах, включаючи Twitter, без будь-яких позначок або інших вказівок на те, що вони були зроблені російськими державними ЗМІ.

За оцінками дослідників Nisos, сотні акаунтів, які пізніше розміщували або репостили ці відео, були пов'язані з російськими військовими, посольствами або державними ЗМІ.

Свідченням амбіцій Кремля і широкого охоплення його дезінформаційних операцій є те, що відеоролики були також випущені іспанською, італійською, німецькою та більш ніж десятком інших мов.

"Геніальність цього підходу полягає в тому, що відео можна скачати прямо з Telegram, і це стирає слід, по якому намагаються йти дослідники", – пояснила старший аналітик Nisos Патрісія Бейлі.

"Вони творчі та адаптивні. І вони аналізують свою аудиторію", - додала вона.

Боротьба з російською пропагандою

Євросоюз ввів заборону на мовлення двох провідних державних ЗМІ РФ, RT і Sputnik, після російського вторгнення в Україну в кінці лютого. Такі технологічні компанії, як YouTube, Facebook і Instagram, також оголосили про заборону контенту цих ЗМІ на території 27 країн ЄС, підірвавши можливості Росії поширювати свою пропаганду.

Російські спроби обійти нові правила почалися майже відразу після цього. З'явилися нові сайти, на яких розміщувалися відео з викритими твердженнями про війну. Частину роботи взяли на себе російські дипломати.

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