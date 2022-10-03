Підозрюваний здійснює безпосередній вплив на його інформаційну політику.

Журналісту, телеведучому пропагандистського телеканалу окупаційної адміністрації "ЛНР" повідомлено про підозру у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, ведучому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну мешканець Луганська у своїй "професійній" діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування. Проросійський пропагандист є "обличчям" телеканалу "Луганськ 24" так званої "державної телевізійної радіомовної компанії ЛНР" та здійснює безпосередній вплив на його інформаційну політику.

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Він працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь в радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах поширює дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення.

Так звана "ДТРК ЛНР" підпорядковується "міністерству зв’язку" окупаційної адміністрації РФ. Її діяльність спрямована на дискредитацію української влади та Збройних сил України.

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Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Після блискавичного звільнення більшої частини окупованих районів Харківщини, захисники звільнили Лиман Донецької області і вийшли на Торське.

Водночас у Генштабі повідомили про звільнення Архангельського і Миролюбівки Херсонської області. Ситуація на цій ділянці фронту, за словами речниці ОК "Південь", "набирає обертів" - ЗСУ закріплюються на звільнених територіях.

Наразі окупанти посилюють оборону у Кремінній.

Тим часом російські війська за минулу добу завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України.

З початку повномасштабного вторгнення українські сили ліквідували вже 60 430 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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