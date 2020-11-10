З російського аеродрому Ульяновськ-Східний вилетіли 10 літаків Іл-76 з російськими миротворцями. Росіяни займатимуть Регіон згідно з мирним договором про припинення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном.
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Про це з посиланням на Міноборони РФ повідомляє «Интерфакс-Азербайджан»,
"На борту [десятого] повітряного судна особовий склад миротворчого з'єднання, матеріальні засоби і бронетранспонтери", - повідомили у відомстві.
Основу російського контингенту в Карабасі складуть підрозділи 15 окремої мотострілецької бригади (миротворчої) Центрального військового округу.
Мирна угода щодо Карабаху: що відомо
- Сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі. Пашинян пояснив, що у нього не було іншого виходу, крім підписання Угоди про закінчення війни в регіоні.
- У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.
- Жителі Єревану, протестуючі проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення і увірвалися в будівлю уряду Вірменії.
- Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі почалося 27 вересня. 8 листопада Азербайджан оголосив про взяття стратегічно важливого міста Шуша в Нагірному Карабасі.
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