Основу російського контингенту в Карабасі складуть підрозділи 15 окремої мотострілецької бригади.

З російського аеродрому Ульяновськ-Східний вилетіли 10 літаків Іл-76 з російськими миротворцями. Росіяни займатимуть Регіон згідно з мирним договором про припинення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном.

Читайте такожПрезидент Вірменії стверджує, що дізнався про угоду щодо Карабаху з преси

Про це з посиланням на Міноборони РФ повідомляє «Интерфакс-Азербайджан»,

"На борту [десятого] повітряного судна особовий склад миротворчого з'єднання, матеріальні засоби і бронетранспонтери", - повідомили у відомстві.

Основу російського контингенту в Карабасі складуть підрозділи 15 окремої мотострілецької бригади (миротворчої) Центрального військового округу.

Мирна угода щодо Карабаху: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров