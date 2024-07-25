Наразі РФ має на озброєнні близько 160 ракет X-101.

Росія кожного місяця виготовляє приблизно 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит видання LIGA.net.

За даними української розвідки, станом на початок повномасштабної війни в Україну РФ мала на озброєнні 440 ракет типу Х-101. У 2023 році росіяни виготовили вже 460 таких ракет.

Наразі РФ має на озброєнні близько 160 ракет X-101 та щомісяця виготовляє 50 одиниць.

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"На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай", - додали у виданні.

Що відомо про ракету Х-101

Х-101 є російською стратегічною крилатою ракетою класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Вперше її застосували під час російської інтервенції у Сирії в 2015 році. Зараз вона використовується для атак по Україні. Носієм таких ракет є стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Виготовлення російських ракет

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що окупанти виготовляють близько 90 ракет кожного місяця.

"З них вони вробляють, якщо ми говоримо про саме балістичні, 20 "Іскандерів". Питання в тому, що Росія виробляла до повномасштабної війни значно більше і в них був час накопичити. Але я хочу нагадати, що Росія і використала дуже багато тих же "Іскандерів", особливо в перші тижні повномасштабного російського вторгнення", - наголосив він.

Своєю чергою речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти використовують у війні проти України меншу кількість крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, ніж в країні виготовляють. За його словами, основною проблемою застосування таких ракет є безпека окупантів.

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