Метою стрілка був чоловік на скутері, але причина замаху не розкривається.

У Парижі затримали уродженця Російської Федерації, який відкрив вогонь у центрі французької столиці.

Про це повідомляє BFM.

Чоловіка 1988 року народження затримали і взяли під варту 19 вересня після того, як він відкрив вогонь з автомата на Єлисейських полях вночі напередодні.

Близьке до слідства джерело стверджує, що головною мішенню замаху був чоловік, що проїжджав повз на скутері. Однак загалом під час стрілянини постраждали чотири особи.

Читайте такожОбезголовив та їв частини тіла: у Франції психопат жорстоко вбивши дитинуЗатримати зловмисника вдалося завдяки показанням свідка, який підтвердив факт того, що сталося, і повідомив поліції, що вони помітили стрілка.

Після цього співробітники відділу з боротьби зі злочинністю встановили особу підозрюваного і заарештували його в його будинку в одному з центральних районів Парижа.

За іншою інформацією, чоловік стріляв з вікна, яке виходило прямо на Єлисейські поля. У цей момент в квартирі знаходився його 23-річний знайомий.

Розпочато розслідування.

Як вже повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року у французькому місті Антоні страждає від серйозних психологічних розладів чоловік поранив ножем трьох осіб - жертви отримали удари ножем по спині, лопатках і тулубу.

Автор: Станіслав Кожемякін