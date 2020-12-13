Нападник, як заявили в поліції, страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу.

У Франції чоловік, який страждає від серйозних психологічних розладів, поранив ножем трьох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Figaro.

Читайте такожЧерез півстоліття: експерти розгадали шифр відомого маніяка "Зодіака"Напад стався у місті Антоні, розташованому неподалік Парижа. Жертви отримали удари ножем по спині, лопатках і тулубу, наразі вони перебувають у лікарні.

У поліції уточнили, що загиблих немає.

Водночас нападника вже арештовано. Поліцейські зауважили, що напад не має "терористичного чи кримінального" характеру. Чоловік, який скоїв напад, страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська