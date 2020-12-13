У Франції чоловік, який страждає від серйозних психологічних розладів, поранив ножем трьох людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Figaro.
Читайте такожЧерез півстоліття: експерти розгадали шифр відомого маніяка "Зодіака"Напад стався у місті Антоні, розташованому неподалік Парижа. Жертви отримали удари ножем по спині, лопатках і тулубу, наразі вони перебувають у лікарні.
У поліції уточнили, що загиблих немає.
Водночас нападника вже арештовано. Поліцейські зауважили, що напад не має "терористичного чи кримінального" характеру. Чоловік, який скоїв напад, страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу.
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