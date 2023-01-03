Міністр запропонував апелювати до особистої усвідомленості громадян.

У Литві обговорюють, як вчинити з російською культурою на тлі повномасштабної війни в Україні.

В ефірі програми "LRT forumas" представники культури обговорили звернення міністра культури України Олександра Ткаченка, в якому він закликав утриматися від популяризації та використання російської культури в громадському просторі під час війни.

Міністр культури Литви Сімонас Кайріс зазначив, що Ткаченко пропонує не знищувати книги або музичні платівки, а зробити свідому паузу щодо російської культури.

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"Він просить простої речі: під час війни, коли Росія націлюється на українську культуру, ми повинні відмовитися від творів, які раніше здавалися нам прийнятними", - сказав Кайріс.

На його думку, держава не може грати роль цензора в цьому питанні, тому варто апелювати до особистої усвідомленості.

Також він згадав термін "ментальний карантин", запропонований письменницею Христиною Сабаляускайте, при якому твори російської культури на час залишають на полицях.

Російська культура в Україні

Влітку стало відомо, що з навчальної програми українських шкіл виключать твори російських і радянських авторів.

В кінці грудня у Харкові перейменували академічний російський драматичний театр імені Пушкіна.

Крім того, українських народних артистів, які підтримують або замовчують повномасштабне вторгнення РФ в Україну, позбавлять звань.

За останніми даними, через російську агресію на території України постраждало 1132 об'єкти культурної спадщини.

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