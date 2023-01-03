У Литві обговорюють, як вчинити з російською культурою на тлі повномасштабної війни в Україні.
В ефірі програми "LRT forumas" представники культури обговорили звернення міністра культури України Олександра Ткаченка, в якому він закликав утриматися від популяризації та використання російської культури в громадському просторі під час війни.
Міністр культури Литви Сімонас Кайріс зазначив, що Ткаченко пропонує не знищувати книги або музичні платівки, а зробити свідому паузу щодо російської культури.
"Він просить простої речі: під час війни, коли Росія націлюється на українську культуру, ми повинні відмовитися від творів, які раніше здавалися нам прийнятними", - сказав Кайріс.
На його думку, держава не може грати роль цензора в цьому питанні, тому варто апелювати до особистої усвідомленості.
Також він згадав термін "ментальний карантин", запропонований письменницею Христиною Сабаляускайте, при якому твори російської культури на час залишають на полицях.
Російська культура в Україні
Влітку стало відомо, що з навчальної програми українських шкіл виключать твори російських і радянських авторів.
В кінці грудня у Харкові перейменували академічний російський драматичний театр імені Пушкіна.
Крім того, українських народних артистів, які підтримують або замовчують повномасштабне вторгнення РФ в Україну, позбавлять звань.
За останніми даними, через російську агресію на території України постраждало 1132 об'єкти культурної спадщини.