Це не вся допомога, оголошена країною в листопаді.

Литва передає Україні 155-мм боєприпаси для Збройних сил України.

Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в мікроблозі Twitter, прикріпивши відповідну фотографію. Цю допомогу він анонсував ще наприкінці листопада.

"Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії", - написав Анушаускас, прикріпивши відповідну фотографію.

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Нагадаємо, що раніше глава Міноборони повідомляв, що в найближчий місяць буде виконаний контракт з виробниками зимового одягу для ЗСУ. Він зазначив, що Україна отримає більше підтримки, однак не про все вони можуть оголосити публічно.

Як Литва допомагає Україні

Як відомо, Литва з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації надає допомогу Україні.

У липні вони передали Україні Bayraktar, а також за закупили антидрони і радари Wingman для ЗСУ.

Крім того, в тому ж місяці уряд Литви схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 10 мільйонів євро.

Восени країна передала українській армії 62 бронетранспортера M113 і боєприпаси. Крім того, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав союзників по НАТО передати Україні більше танків.

В кінці листопада Литва відправила в Україну 6 вантажівок з трансформаторами, щоб допомогти країні після масованих ударів по критичній інфраструктурі.

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