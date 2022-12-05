Литва передає Україні 155-мм боєприпаси для Збройних сил України.
Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в мікроблозі Twitter, прикріпивши відповідну фотографію. Цю допомогу він анонсував ще наприкінці листопада.
"Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії", - написав Анушаускас, прикріпивши відповідну фотографію.
Нагадаємо, що раніше глава Міноборони повідомляв, що в найближчий місяць буде виконаний контракт з виробниками зимового одягу для ЗСУ. Він зазначив, що Україна отримає більше підтримки, однак не про все вони можуть оголосити публічно.
Як Литва допомагає Україні
Як відомо, Литва з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації надає допомогу Україні.
У липні вони передали Україні Bayraktar, а також за закупили антидрони і радари Wingman для ЗСУ.
Крім того, в тому ж місяці уряд Литви схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 10 мільйонів євро.
Восени країна передала українській армії 62 бронетранспортера M113 і боєприпаси. Крім того, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав союзників по НАТО передати Україні більше танків.
В кінці листопада Литва відправила в Україну 6 вантажівок з трансформаторами, щоб допомогти країні після масованих ударів по критичній інфраструктурі.