Тепер заклад матиме назву "Харківський академічний драматичний театр".

У Харкові перейменували академічний російський драматичний театр імені Олександра Пушкіна.

"Депутати обласної ради ухвалили важливе рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад матиме назву "Харківський академічний драматичний театр", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов додав, що росіяни майже рік демонструють справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – "рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів".

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Синєгубов нагадав, що тільки у березні Харківський драмтеатр тричі потрапляв під ворожі обстріли: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибуховою хвилею вибило вікна та двері.

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