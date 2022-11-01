В організації додали, що жодного цивільного судна не було в коридорі проти ночі на 29 жовтня.

Військові та будь-які інші кораблі Росії чи України не мають права підходити до суден "зернового коридору" та брати будь-яку участь в цій гуманітарній місії.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Чітко хочу сказати, що жодні воєнні, повітряні, морські судна, активи не брали участь у підтримці ініціативи. Вони не потрібні. І, власне, їм заборонено підходити ближче, ніж на 10 морських миль до вантажних суден згідно з процедурами, що були обумовлені всіма сторонами", - пояснив він.

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За словами Гріффітса, жодного цивільного судна не було в коридорі проти ночі на 29 жовтня.

"Зерновий коридор"

Росія 29 жовтня заявила про вихід із "зернової угоди" після атаки на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що такі дії з боку РФ є шантажем перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії.

Після заяви РФ зросли ф'ючерси на пшеницю і кукурудзу, що торгуються в Чикаго.

30 жовтня президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Росії щодо того, що безпілотники, які атакували кораблі Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня, запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках "зернової угоди" і наголосив, що Росія ставить світ на межу продовольчої кризи.

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