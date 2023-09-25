У російському полоні представники російського Червоного хреста мало чим відрізняються від самих тюремників.

Російські представники Червоного Хреста не перешкоджають окупантам у знущаннях з українських полонених та навпаки самі беруть у цьому участь. Про це в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову розповів парамедик, колишній військовополонений Орест Грицюк.

Так, згадуючи про роль Міжнародного Комітету Червоного Хреста боєць емоційно показав образливий жест, назвав представників цієї організації "уродами страшними" та відправив їх за неприємною адресою. Зокрема Грицюк розповів, як росіяни змушували полонених співати російський гімн та інші "патріотичні" пісні держави-агресора, а представники Червоного Хреста із цього лише кепкували.

"Вони приїжджали, їхні російські представники, ми крокували, співали пісні – вони знімали все це на відео, реготали, по плечах нас хлопали й обзивали всякими нехорошими словами – це представники Міжнародного Червоного Хреста із Росії", – згадує чоловік,

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Також Грицюк розповів, що запит від Міжнародного Червоного Хреста щодо його статусу як військовополоненого надійшов аж за тиждень після того, як його вже повернули додому під час обміну полоненими.

Захисники України в російському полоні – останні новини

Як писав УНІАН, колишній британський солдат Шон Піннер, що колись оселився в українському Маріуполі, а у 2022 році став на захист України, розповів про жахіття в російському полоні. Повернувшись з полону, Шон написав книжку, в якій у жахливих подробицях розповідає, як його люто катували люди, які, на його думку, були оперативниками російського спецпідрозділу.

Також ми розповідали, що "вагнерівець" з усмішкою розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця. Вони роздягнули воїна до спідньої білизни та вели у свій тил. Втім, поляк йшов попереду та усміхався.

Один з наймаців запитав, чому полоненому так весело. Той відповів, що нема причин для журби, адже його ведуть у полон, де нагодують, утримуватимуть в ізольованому приміщенні та обміняють, як це передбачено Женевськими конвенціями. Втім, поляк не врахував, у руки яких нелюдів потрапив.

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