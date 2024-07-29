Під час боїв також загинув відомий російський пропагандист Микита Федянін.

У приватній військовій компанії "Вагнер" ​підтвердили загибель свого командира під час розгому колони у Малі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що бійці 13-го штурмового загону групи вели з 22 по 27 липня "запеклі бої з бойовиками" на околицях населеного пункту Тін-Заутін.

"Керував загоном Сергій Шевченко (позивний "Пруд"). У перший день його група знищила більшу частину ісламістів і змусила тікати інших, проте радикали змогли перегрупуватися і наростити чисельність до тисячі людей завдяки піщаній бурі", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Найманці ствержують, що 25 липня бойовики знову атакували їх, "спробу нападу було відбито, але наступні два дні радикали збільшили кількість масованих атак, що спричинило втрати".

"27 липня від бійців надійшла остання радіограма ("Залишилися втрьох, продовжуємо вести бій"). Командир загону Сергій Шевченко загинув у бою", - констатують в ПВК.

Розгром колони "Вагнера" в Малі - останні новини

Напередоні було підтверджено смерть відомого пропагандиста з Росії Микити Федяніна. Його було вбито під час розгрому найманців приватної військової компанії "Вагнер" у Малі.

Федянін деякий час перебував у Центральноафриканській Республіці, а потім поїхав у Малі, щоб зробити "серію репортажів про діяльність малійської армії".

Також УНІАН повідомляв, що ГУР Міноборони України прокоментувало повідомлення про "вагнерівців" у Малі. Там зазначили, що після подій в Малі авторитет Росії на африканському континенті падає.

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