Після подій в Малі авторитет Росії на африканському континенті падає.

Інформація про можливість передачі повстанцями Малі полонених "вагнерівців" Україні відстежується і перевіряється.

Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи дані про те, що в Малі повстанці-туареги знищили десятки найманців російської ПВК "Вагнер", а частину взяли в полон і нібито запропонували віддати їх Україні.

"Це чутлива інформація, тому все, що робить Україна відбувається в межах міжнародного права і з врахуванням необхідних процедур. Така інформація була і, вона відстежується, перевіряється. Але це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо", - пояснив Юсов. Відео дня

При цьому він нагадав слова керівника ГУР Кирила Буданова, що російські військові злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були. "І тепер ми це спостерігаємо наживо", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що цей провал РФ в Малі буде мати для неї негативні наслідки. "Не тільки для "вагнерівців", а для всього терористичного угрупування, яким є РФ, це буде мати наслідки. На певному етапі вони розгорнули активну діяльність, зокрема, на африканському напрямку, де намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І от сьогодні весь світ бачить, що це вже не той потенціал і можливості Росії вже далеко не ті. А це означає, що нових замовлень і розрахунку на вирішення проблем Росією в регіоні буде менше", - наголосив Юсов.

При цьому він додав, що весь світ побачив, що повстанці отримали необхідну інформацію "і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців".

"Вагнерівці" в Малі

В Малі повстанці-туареги розгромили десятки солдатів хунти та найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі радіо NV сказав, що до знищення значної групи ПВК "Вагнер" в Малі могли бути причетні російські, американські та українські спецслужби. За його словами, інформація щодо вбитих різниться – від 20 до 80 чоловік.

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