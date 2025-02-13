На завершення бесіди президент США дав українському лідеру свій особистий номер, щоб той дзвонив йому безпосередньо за потреби.

Президент України Володимир Зеленський сказав президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови в середу, що президент Росії Володимир Путін тільки прикидається, що хоче вести переговори про мирну угоду, тому що він "боїться вас". Про це повідомили виданню Axios український чиновник і три інших джерела, обізнаних про дзвінок.

"Послання Зеленського Трампу було: "У вас є важіль тиску на Путіна", - сказало одне джерело, поінформоване про дзвінок.

Трамп висловив підтримку заклику до європейських миротворчих сил, кажуть джерела. Він також розповів Зеленському, хто увійде до переговорної групи США.

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Зазначається, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським була позитивною і тривала близько години, довше, ніж телефонна розмова Трампа з Путіним безпосередньо перед цим.

Президент США сказав Зеленському, що розуміє його побоювання щодо розмови з Путіним, але підкреслив, що немає іншого шляху, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля увінчалися успіхом. Трамп зазначив:

"Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну".

Трамп також сказав Зеленському, що Путін хоче укласти угоду, та запитав, чи як і раніше український лідер прагне її укласти. Зеленський відповів, що він все ще хоче укласти угоду, але думає, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути.

"Путін сказав вам, що хоче укласти угоду, тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильний", - сказав Зеленський.

Трамп відповів українському президенту, що він може мати рацію, але в нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно, додавши, що "скоро ми дізнаємося".

Президент США сказав своєму українському колезі, що він розуміє, що Україні знадобляться гарантії безпеки як частина будь-якої майбутньої угоди, і що він думає, що європейські миротворчі сили вздовж фронту з Росією можуть стати одним із рішень.

Трамп вказав Зеленському, що його майбутня зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для запуску дипломатичного процесу. Крім того, він попросив Зеленського призначити власну переговорну команду.

Трамп завершив розмову, давши Зеленському свій особистий номер і сказавши, що може зателефонувати йому безпосередньо, а той пообіцяв, що передасть йому чемпіонський пояс від українського боксера-важковаговика Олександра Усика.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським

Телефонні дзвінки Трампа з Путіним і Зеленським у середу поклали початок його дипломатичним зусиллям із просування угоди про припинення війни в Україні та викликали побоювання серед деяких союзників із НАТО, що Трамп може загнати Зеленського в кут, наполягаючи на переговорах і одночасно прибираючи деякі з його ймовірних вимог.

Хоча Трамп сказав Зеленському, що у нього склалося враження, що Путін хоче укласти угоду, український президент висловив більш скептичну думку про наміри свого російського колеги. Також Зеленський розповів, що не говорив із Трампом про перспективи членства України в НАТО.

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