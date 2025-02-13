Президент України наголосив, що Україна без США не бачить гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що не говорив з президентом США Дональдом Трампом про перспективи членства України в НАТО. Про це глава держави сказав журналістам під час відвідування Хмельницької АЕС.

Зокрема, у президента запитали, чи обговорював він з президентом США Дональдом Трампом тему НАТО.

Зеленський повторив, що провів з Трампом хорошу годину розмову.

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"Ми говорили про багато всього. Вони враженні нашими діями. Діями військових і людей, цивільних. І про НАТО ми не говорили. Я йому сказав, що без гарантій безпеки це просто неможливо", - повідомив Зеленський.

При цьому, він звернув увагу на заяви Трампа.

"І мені здається, що він про це публічно сказав, що йому здається, що Путін хоче миру і хоче закінчення війни. І він сказав, що і ти хочеш. - Так, я йому сказав: але ви розмовляєте з Путіним як з лідером держави, Росії. А я розмовляю з вами і думаю про нього, як про ворога. І мені здається, що я у більшій реальності знаходжусь. Я сказав, і тому я не довіряю. І ми дуже віримо, якщо ви зможете його змусити закінчити для нас справедливо війну, слава Богу. Ми всі цього хочемо. Але я не дуже вірю, що це так легко зробити", - наголосив Зеленський.

Він додав, що для України пріоритет - це гарантії безпеки:

"І гарантій без вас ми не бачимо. І які вони? Давайте говорити... Я знаю, що американці, ви знаєте, не хочуть, щоб ми були в НАТО, чесно. І це буде дуже складно для нас".

Заяви США щодо членства України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, в США не вірять, що членство України в НАТО буде реалістичним результатом урегулювання шляхом переговорів.

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що будь-які безпекові гарантії мають бути підтримані боєздатними європейськими і не європейськими військами. Але цей міжнародний контингент не має бути місією НАТО і на нього не має поширюватися 5 стаття договору про створення НАТО, яка передбачає, що напад на одного союзника означатиме напад на весь Альянс.

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