Трамп сказав, що він дуже налаштований зробити все, щоби війна Росії проти України закінчилася.

У середу, 12 лютого, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Лідери домовилися про негайний початок роботи команд по закінченню війни.

Таку заяву в етері телемарафону зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, розмова Зеленського і Трампа "була достатньо довгою, достатньо предметною".

"Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського і президента Трампа. Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. Він говорив про те, що він дуже налаштований зробити все, щоби війна Росії проти України закінчилася", – розповів Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що президенти домовилися "про негайний початок роботи команд". Він додав, що йдеться про участь держсекретаря США Марко Рубіо, радника з питань нацбезпеки США Майкла Волца, віцепрезидента Джей Ді Венса.

"З двома з них президент і делегація буде зустрічатися в Мюнхені вже за добу. (...) Я думаю, що після Мюнхена вже почнеться процес щоденної роботи", – сказав Єрмак.

Зазначимо, що Мюнхенська безпекова конференція триватиме з 14 до 16 лютого 2025 року.

Розмова Зеленського і Трампа: заяви президентів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп за підсумками розмови із Володимиром Зеленським заявив, що розмова пройшла дуже добре. За його словами, Зеленський, "як і президент Путін, хоче миру".

Джерела в ОП повідомляють, що розмова тривала більше години. Володимир Зеленський додав, що говорив із Трампом про розмову з міністром фінансів США Скотом Бессентом, який приїхав в Україну для обговорення угоди про корисні копалини. Президент США, зі свого боку, поінформував його про деталі своєї розмови з Путіним.

"Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, let's get it done [давайте зробимо це]", – написав український президент.

