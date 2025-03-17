Американський лідер Трамп відкинув твердження, що припинення військової допомоги з боку США призвело до відступу ЗСУ з Курської області.

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня розмова з російським лідером Володимиром Путіним буде дуже важливою, а переговори щодо України вступають у "критичну стадію".

За його словами, Київ та інші гравці підтримують необхідність завершення війни.

При цьому Трамп відкинув твердження, що припинення військової допомоги з боку США призвело до відступу ЗСУ з Курської області. Він стверджує, що він навпаки подбав про безпеку українських військових.

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"Я завтра поговорю з президентом Путіним, щоб врятувати солдатів, які опинилися в дуже важкій ситуації. Вони оточені російськими військами. Якби не я, їх би вже не було. Мені вдалося переконати їх поки що нічого не робити", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Варто нагадати, що військово-політичне керівництво України неодноразово спростовувало оточення Сил оборони на Курщині.

Трамп зазначив, що "те, що відбувається в Україні - це не добре", додавши:

"Але ми подивимося, чи зможемо досягти мирної угоди, припинення вогню і миру, і я думаю, що ми зможемо це зробити. Я буду розмовляти з президентом Путіним завтра вранці".

Американський лідер, говорячи про можливість запрошення Путіна в Білий дім, заявив, що спершу потрібно домогтися угоди щодо України.

Розмова Трампа з Путіним - деталі

У вівторок очікується телефонна розмова Володимира Путіна з Дональдом Трампом, підтвердив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Раніше Трамп повідомив, що збирається поговорити з Путіним 18 березня, оскільки "за вихідні було виконано багато роботи".

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо майбутня розмова з Путіним щодо України не виправдає очікувань. За її словами, США і Росія перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні і ця мета ніколи не була такою близькою.

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