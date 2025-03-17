Україна не піде на ті кроки, які урізають її суверенітет, кажуть у Раді.

Україна не погодиться на обмеження свого суверенітету в рамках мирного договору з Росією. Про це в інтерв'ю BBC заявив голова комітету з міжнародної політики Верховної ради Олександр Мережко.

Він зазначив, що у Києва є межі того, як далеко він готовий зайти для припинення війни з Росією. Зокрема, за словами Мережка, є "три дуже тверді червоні лінії":

Територіальна цілісність. Україна ніколи не погодиться на жодні територіальні поступки, і це "не підлягає обговоренню".

Членство України в НАТО та інших міжнародних організаціях. Путін не повинен вирішувати в цьому питанні за саму Україну.

Обороноздатність. Київ не може погодитися на вимоги Путіна про скорочення української армії.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, уже кілька країн висловили готовність відправити своїх миротворців в Україну. Як заявили в Лондоні, загалом "коаліція охочих" уже налічує 30 країн, серед яких частина допомагатиме без відправки військ в Україну.

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На це вкрай різко відреагували в Кремлі. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков назвав такі обговорення "небезпечною тенденцією". Присутність миротворців в Україні він вважає "додатковою першопричиною конфлікту".

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